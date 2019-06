VAR zorgt voor chaos in de Nations League: geen penalty voor Zwitserland? Penalty voor Portugal! Nee, toch penalty voor Zwitserland!

Cristiano Ronaldo ging woensdag met alle aandacht lopen door zijn hattrick tegen Zwitserland. Maar de halve finale in de Nations League zorgde ook voor een merkwaardig VAR-moment.

LEES OOK.Onverslijtbaar! Cristiano Ronaldo knalt Portugal met hattrick naar finale Nations League

De tweede helft tussen Portugal en Zwitserland was nog maar nauwelijks op gang of Nelson Semedo haalde Steven Zuber neer in de zestien. Geen penalty oordeelde scheidsrechter Felix Brych, die wel direct in overleg ging met de VAR terwijl de Seleçao een tegenaanval opzetten.

Daarbij kwam de bal uiteindelijk terecht bij Bernardo Silva. Verdediger Fabian Schär ging onbeholpen door op de speler van Manchester City en maakte een duidelijke fout. Penalty voor Portugal, aldus Brych. Maar die kreeg in zijn oortje te horen dat er toch wat aan de hand was aan de overkant. Brych ging kijken en gaf een penalty aan Zwitserland, waardoor die van de Portugezen geannuleerd werd.

VAR | Penalty voor Zwitersland? Penalty voor Portugal? Penalty voor Zwitserland! ???? pic.twitter.com/oSCQniI3E6 — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 5 juni 2019

Ricardo Rodriguez maalde niet om de chaos en trapte de 1-1 tegen de netten. Al zou Portugal uiteindelijk dus wel met 3-1 winnen dankzij Ronaldo.