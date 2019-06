Carrasco terug naar Europa: onder meer Arsenal, AC Milan en Inter willen Rode Duivel wegplukken uit China

Het is fijn om er even de bankrekening te spijzen en een compleet andere wereld te ontdekken, maar desondanks biedt de Chinese Super League geen onderkomen om een lange carrière uit te bouwen. Na Axel Witsel staat ook Yannick Carrasco op het punt terug te keren naar West-Europa. “Ik hoop dat mijn Chinese voorzitter mij laat gaan”, aldus de 25-jarige aanvaller.

Toen Yannick Carrasco in februari vorig jaar door Atlético Madrid werd verkocht aan Dalian Yifang, wilde de Rode Duivel vooral weer spelen met het oog op het WK in Rusland. Onder Diego Simeone liep het niet meer lekker en Carrasco en zijn Noémie, nog kinderloos, hadden wel trek in een Chinees avontuur. Een jaarloon van tien miljoen euro netto hielp ook. Het nieuwe bleek er na minder dan een jaar echter af. Afgelopen winter al stond Carrasco op een zucht van een transfer naar Arsenal, maar voorzitter Shi Fenghe hield de deur toen dicht.

Graag naar Premier League

Deze transferperiode krijgt de 25-jarige Brusselaar een herkansing om zijn terugkeer naar Europa te forceren. “Er ligt nu een aanbod op tafel en de onderhandelingen met mijn zaakwaarnemer schieten goed op”, is Carrasco bijzonder hoopvol. Het is ongebruikelijk dat een Rode Duivel zo duidelijk durft stellen dat een transfer nakende is, maar Carrasco ging – zoals steeds – recht op doel af. Met een zekere opluchting sprak hij over zijn op til staande terugkeer.

Over zijn bestemming kan en wil hij niets kwijt, maar dat het een ploeg is die geregeld Champions League speelt, staat volgens onze informatie vast. Twee weken geleden liet Carrasco nog verstaan dat hij graag naar de Premier League wil gaan. Lees: Arsenal. Ondertussen valt zijn naam ook bij Inter en AC Milan. Dalian Yifang betaalde 30 miljoen euro aan Atlético, plus 24 miljoen belasting aan de staat, en wil daar nu het leeuwendeel van recupereren. Maar dat vormt geen obstakel. “De club die me wil, heeft daar het maximale voor over. Ze accepteren de basisvoorwaarden die Dalian Yifang stelt”, klinkt het. “Nu is het een kwestie van eruit te komen voor de details. Ik ben de belangrijkste speler van de club, maar ik hoop dat de voorzitter me begrijpt.”

Foto: Photo News

Familiaal moeilijk

Dat laatste zegt Carrasco zonder enige pretentie. Mede dankzij zijn goal behoedde hij Dalian Yifang vorig seizoen op de laatste speeldag voor degradatie. In zijn eerste jaar tekende hij voor zeven goals en negen assists. Dit seizoen zit hij na twaalf speeldagen al aan zeven doelpunten en twee assists.

Ter vergelijking: steraankoop Marek Hamsik (ex-Napoli) scoorde sinds zijn komst slechts één keer. “Het is ook niet dat het voetbal in China me niet bevalt. Dat loopt goed”, verontschuldigt Carrasco zich bijna.

De levensomstandigheden daarentegen vallen hem steeds zwaarder. Carrasco is een familieman die graag mensen rondom zich heeft. In Monaco was dat een jeugdvriend, Akim, in Madrid waren het zijn Spaanse grootouders. In China daarentegen heeft hij alleen zijn vrouw, Noémie Happart. Tenminste, wanneer die niet weg is voor haar werk. “Familiaal gezien zou ik liever in Europa spelen en dichter bij mijn familie vertoeven. De aanpassing voor mijn gezin was ginds ook lastig.” Behalve bij topclub Guangzhou zijn er amper westerlingen die het langer dan twee seizoenen uitzingen.

Wie geen Chinees spreekt, voelt zich namelijk snel eenzaam, ook in een stad van 3,5 miljoen inwoners zoals Dalian. Geld verzacht niet elke pijn. Bovendien leerde Carrasco vorig seizoen de keerzijde van zijn status kennen. Herinner u hoe in november zijn visum werd ingehouden, nadat hij op training een ploegmaat een klap had verkocht. Navraag leerde dat die speler – inmiddels weer weg bij de club – jaloers was en onze landgenoot had geprovoceerd. Met een gebroken neus tot gevolg.

“Ik vind niet dat we het leven daar onderschat hebben”, zegt Carrasco. “Spijt over mijn transfer naar China heb ik niet. Het was een mooie ervaring. (verbetert zich en lacht) Nog steeds, als blijkt dat ze mij niet laten gaan. Ik ben een pak volwassener geworden en heb er veel geleerd. Ook op het veld, waar ik mijn verantwoordelijkheid moest nemen en de ploeg moest dragen. Maar mijn wens is nu om terug te keren.”

Behalve de leefomstandigheden, speelt ook het sportieve mee. Voor Marouane Fellaini (gestopt als international) of Mousa Dembélé (niet meer opgeroepen sinds zijn transfer) is China ideaal om uit te bollen en extra pen­sioen te verdienen. Carrasco is zes jaar jonger. Op je 25ste scoor je liever nog in de Champions League-finale, net als Divock Origi vorig weekend, dan te ploeteren met mindere goden tegen Tianjin Tianhai.

Foto: BELGA

Plek kwijt aan Thorgan

Daarnaast is hij ook zijn basisplaats bij de nationale ploeg kwijt aan Thorgan Hazard, wiens carrière alleen opwaarts gaat. “Het is aan mij om te vechten voor mijn plek, hé, in het belang van de ploeg.”

Dat hij na anderhalf jaar nog mee kan aan de Europese top, daar is Carrasco van overtuigd. “Een minimum aan basiskwaliteit verlies je niet in China. Het spel gaat er wel trager, maar zie hoe Paulinho speelde toen hij van China naar Barcelona ging. Of Axel Witsel nu bij Dortmund. Zij bewezen dat je zonder problemen kan terugkeren. Alleen het ritme ligt lager. Op de eerste dag bij de nationale ploeg is dat even wennen, maar wanneer je dat al jaren voordien gewend was, kom je makkelijk weer in het ritme. Ik speelde voor mijn transfer naar China ook niet ­­bij kleine clubs, hé... Kijk, ik heb mijn ­mening gegeven, ik heb gezegd dat ik wil terugkeren. Het is nu aan de Chinezen om akkoord te gaan. Ik heb de kaarten niet zelf in handen.” Maar, herhaalde hij nog eens: “Ik hoop wel dat de voorzitter naar mijn wensen luistert.”