De 50 meest gevraagde bouwjobs

In de lijst van grootste knelpuntberoepen staan doorgaans veel jobs die betrekking hebben op de bouwsector. Maar wat zijn de vijftig meest gevraagde bouwjobs? En hoe zit dat in Vlaams Brabant?

We selecteren onze vijftig meest gevraagde jobs in bouw en immobiliën op basis van de openstaande jobs die via Jobat zijn gepubliceerd. In deze lijst van vijftig vinden we vooral technische jobs. Maar toch zijn er ook andere veelgevraagde profielen, zoals in verkoop, administratie en financiën.

Deze rankschikking van vijftig is een combinatie van sector en functie. Het gaat hierbij dus zowel om de (via Jobat) meest gevraagde jobs in de sectoren bouw(materialen) en immobiliën. Maar ook om de meest gevraagde functiecategorieën in bouw en immo.

Er zijn natuurlijk specifieke knelpuntberoepen in de lijst terug de vinden. Denk aan de werfleider en de (bouw)calculator, functies die een bachelordiploma vergen. Maar ook het echte handenwerk zoals de loodgieter, dakwerker en de timmerman. Bovenal valt toch vooral de diversiteit op: geen sector lijkt qua jobs zo divers als de bouwsector. In de top vijftig staan bijvoorbeeld zowel de architect, controller, toonzaalverkoper als de kraanbediener of schilder.

Vlaams-Brabant

Net zoals in andere provincies zit ook Vlaams-Brabant om bouwprofielen verlegen. Voor bijvoorbeeld bodemonderzoekers ontving de VDAB het voorbije jaar in geen enkele andere provincie meer vacatures dan in Vlaams-Brabant.

Toch ligt het aantal bouwvacatures doorgaans in Vlaams-Brabant wel lager dan andere provincies. Dat geldt zeker voor de hardnekkige knelpuntberoepen. Denk aan de werfleider, de calculator bouw of de technicus studiebureaubouw. Voor deze knelpunten registreerde de VDAB voor Vlaams-Brabant in de voorbije twaalf maanden telkens minder vacatures in vergelijking met de vier andere Vlaamse provincies.

Deze vaststelling zit overigens in lijn met alle vacatures die de VDAB de voorbije twaalf maanden mocht ontvangen (en dus niet enkel voor bouw). Die situeerden zich vaak eerder in Antwerpen (ongeveer 79.000 ontvangen vacatures in totaal), Oost-Vlaanderen (ongeveer 61.000) en West-Vlaanderen (52.000). En in verhouding minder in Vlaams-Brabant (34.000) en Limburg (30.000).

