Sociaal-democraten boeken grote verkiezingsoverwinning in Denemarken

De liberale Deense premier Lars Løkke Rasmussen heeft woensdagavond zijn verkiezingsnederlaag toegegeven. De sociaal­democraten zijn de grootste partij geworden met 25,9 procent. De radicaal-rechtse Deense Volkspartij is afgestraft. “Dit zou de meest linkse regering sinds 1970 kunnen worden.”

“We hebben het goed gedaan, maar er is een wissel van de macht”, verklaarde Rasmussen woensdagavond tijdens een toespraak voor zijn aanhangers. De liberale partij, die 14 van de 18 voorbije jaren aan de macht was, stijgt 4 procentpunt tegenover 2015, met 23,4 procent van de stemmen, blijkt uit bijna definitieve resultaten. Maar de sociaaldemocraten scoren nog beter en de rechtse partners van de liberalen verliezen terrein.

Rasmussen liet nog weten dat hij aftreedt. Donderdag zal hij naar koningin Margrethe gaan om zijn ontslag in te dienen. Hij zegt wel bereid te zijn om een nieuwe centrumregering te vormen.

Geboren vakbondsmilitante

De grote winnaar van de avond zijn de sociaaldemocraten van Mette Frederiksen (41). Onder haar leiding namen de sociaal­democraten een hardere lijn aan tegenover migratie, en dan vooral tegenover goedkope migranten­arbeid. Ze stemden mee voor de “paradigmawissel” (de beleidsverklaring die zegt dat een terugkeerbeleid belangrijker is dan integratie, red.). Dat alles moest “de welvaartsstaat beschermen”.

Want dat was de inzet van deze campagne: de sociaaldemocraten beloofden de kiezer meer centen voor de welvaarts­staat en meer belastingen voor de banken na een aantal schandalen. Ze wilden ook meer ambitie en wettelijk afdwingbare deadlines bij het klimaatbeleid. Frederiksen beloofde niet meer eenzijdig te focussen op hogere pensioenleeftijden. De geboren vakbondsmilitante, die al politiek actief is sinds haar vijftiende, kan straks de tweede vrouwelijke leider van Denemarken worden. Ze zou meteen ook de jongste premier zijn.

Volgens Rune Møller Stahl, ­politicoloog bij de Universiteit van Kopenhagen, zou dit wel eens de meest linkse regering kunnen opleveren sinds 1970. “Dit suggereert dat kiezers kwaad zijn over de inperking van de welvaartsstaat zoals we die vooral na de crisis van 2008 hebben gezien”, schrijft Møller Stahl in Jacobin Magazin. Terwijl in West-Europa de neergang van de sociaaldemocratie nog niet gestopt lijkt, koos een aantal landen de afgelopen tijd juist weer overtuigend voor linkse sociale programma’s. De Spaanse en Portugese socialisten doen het goed. In IJsland en Nieuw-Zeeland werden in 2017 jonge, vrouwelijke premiers verkozen die volop inzetten op welzijn.

Pokerspel start

Het linkse blok in het parlement stijgt volgens de krant Politiken naar 91 zetels, het rechtse blok valt terug naar 79. Frederiksen is de grootste van dat linkse blok en heeft gezworen om ook een linkse regering te vormen. Maar enkele andere linkse partijen bekritiseren haar om haar migratiestandpunt. Ze willen dat Frederiksen dat verzacht, maar daar is voor haar absoluut geen sprake van.

Het pokerspel moet nog volop beginnen. Verwacht wordt dat de onderhandelingen langer dan normaal zullen duren.

Radicaal rechts halveert

Een radicaal-rechtse partij die door de kiezer gehalveerd wordt: in weinig Europese landen lijkt dat op dit moment een voor de hand liggend scenario. Toch zorgde Denemarken woensdagavond voor een verrassing.

De Deense Volkspartij, een van de strengste van Europa als het op migratie aankomt, krimpt radicaal. In 2015 overtuigde ze nog 20 procent van de kiezers. De partij strandt nu op 8,7 procent. En dat ondanks het feit dat ze de afgelopen legislatuur via gedoogsteun zowat heel haar wenslijstje ­cadeau kreeg van de rechts-liberale regering van premier Lars Lokke Rasmussen (Venstre-partij).

De Volkspartij vroeg en kreeg de afgelopen jaren maatregelen die monden deden openvallen in Europa:

Zo zijn extra zware straffen voor misdaden in gekleurde achterstandswijken in theorie mogelijk.

Asielzoekers zouden hun juwelen moeten afgeven bij aankomst. Toch bleek in januari 2019 nog geen enkel stuk te zijn geconfisqueerd.

Wie vluchtelingen een lift gaf, kon worden veroordeeld. Maar er ontstond veel verontwaardiging na de arrestatie van een kinderboekenschrijfster. Die gaf een lift nadat ze het nog had nagevraagd bij de Deense politie.

Integratietrajecten moeten sinds dit jaar ook afgestemd worden op terugkeer. Ook gezinshereniging werd strenger. Die maatregel trof ook de 22-jarige Amerikaanse verloofde van Rasmussens eigen zoon.

Er zou vanaf 2021 ook een zwaar geïsoleerd gevangeniseiland komen voor criminele asielzoekers.

Voor het binnenhalen van die symbolisch beladen maatregelen werd de partij dus niet beloond. De kiezer lustte ook Rasmussen en zijn provocerende minister van migratie, Inger Stojberg, niet meer.