Familie geredde berberaapjes vindt onderdak in Planckendael

Een familie van zeven berberapen, in 2017 gered uit een illegaal Pools kweekcentrum, heeft zijn intrek genomen in een nieuw verblijf in Planckendael. Na de redding kwamen de aapjes terecht bij Stichting AAP en daarna bij het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek. Uiteindelijk kwamen deze bedreigde dieren in nood in Planckendael terecht. Berberapen leven in het Atlasgebergte in Marokko en Algerije, en er zijn nog maar goed 10.000 dieren over.