Fiat/Chrysler trekt aanbod voor fusie met Renault in, aandelen nemen duik

De Italiaans-Amerikaanse autobouwer Fiat Chrysler (FCA) heeft in de nacht van woensdag op donderdag het bod van 35 miljard dollar om te fuseren met Renault verrassend ingetrokken. Dat laat een woordvoerder van Fiat Chryser weten. De samenvoeging had de beide bedrijven tot de op twee na grootste autofabrikant van de wereld gemaakt. De aandelen van beide automakers gingen donderdag fors omlaag.

Een bron bij de Franse autofabrikant zei dat FCA het besluit nam, nadat het bestuur van Renault de beslissing over de deal wilde uitstellen. “Het bestuur was niet in staat een beslissing te nemen, vanwege het verzoek van de Franse staat om de stemming uit te stellen tot een latere vergadering”, aldus een officiële verklaring. De Franse overheid is de grootste aandeelhouder van Renault, met een belang van 15 procent.

FCA, Renault en de Franse staat leken aanvankelijk de handen ineen te slaan. Frankrijk was ingenomen met de deal, op voorwaarde dat de binnenlandse arbeidsplaatsen bij Renault werden gegarandeerd. Analisten waarschuwden echter al voor complicaties en vooral voor de rol van de Franse staat en potentiële tegenstand van politici.

Het fusievoorstel werd eind vorige maand naar buiten gebracht, na gesprekken tussen de twee bedrijven waarbij werd gekeken naar samenwerkingen op het vlak van bijvoorbeeld het ontwikkelen en verkopen van nieuwe technologieën. Als Fiat Chrysler en Renault zouden samensmelten, was er sprake van een autofabrikant die jaarlijks circa 8,7 miljoen wagens verkoopt. De twee hebben een gezamenlijke marktwaarde van 32,6 miljard euro.

Na het afspringen van de deal verloren beide automakers fors terrein. Het aandeel Renault verloor 7 procent bij opening op de beurs van Parijs, terwijl het aandeel van Fiat meer dan 3 procent verloor in Milaan.