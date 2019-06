Prominente politici afgeperst na bezoekjes aan callgirl: alles gefilmd met verborgen camera’s

Duffel - Verschillende politici en zakenlui zouden bij een prostitueebezoek stiekem gefilmd zijn en nadien ook mogelijk afgeperst. Een onbekende dreigde ermee de beelden van hun buitenechtelijke avonturen te verspreiden. De callgirl in kwestie stapte zelf naar het gerecht. Volgens haar werden de beelden misbruikt door de man die haar studio renoveerde. Die man staat donderdag met zijn partner in Mechelen terecht voor afpersing.

De opmerkelijke zaak draait rond een 36-jarige callgirl uit Duffel. De alleenstaande moeder diende in 2015 een klacht met burgerlijke partijstelling in bij het gerecht in Mechelen omdat ze volgens haar werd afgeperst door een 61-jarige bevriende tuinbouwer, en diens partner (60).

De tuinbouwer was de vader van een jeugdvriend van de prostituee. Ze vertelde hem over haar persoonlijke problemen omdat ze vorige job was verloren door een faillissement. De tuinbouwer wierp zich al snel op als “een reddende engel” en stond de callgirl in de periode nadien voortdurend bij om haar te helpen met allerlei klusjes. Toen de vrouw van de landbouwer de bizarre relatie tussen hem en de callgirl te weten kwam, begon ze de veel jongere vrouw lastig te vallen met vulgaire tekstberichten. Volgens de aanklacht van de callgirl probeerde ze daar aanvankelijk zo weinig mogelijk aandacht aan te schenken. Maar uiteindelijk stapte ze toch naar het gerecht omdat de vrouw van de tuinbouwer er mee zou gedreigd hebben om flyers te posten bij buren met naakfoto’s van de callgirl.

Kopie voor de crèche

Enige tijd later vond ze in haar brievenbus ook een usb-stick terug, met daarop foto’s en filmpjes van zichzelf en haar klanten onder wie prominente politici en zakenlui. Uit die beelden zou moeten blijken dat de tuinbouwer de callgirl al twee jaar lang bespied en gefilmd zou hebben nadat hij haar studio renoveerde. Volgens de callgirl volgden de dreigementen elkaar in sneltempo op en werd er zelfs mee gedreigd dat dichte familieleden en de crèche van haar toen tweejarig zoontje een kopie van de filmpjes zouden te zien krijgen.

Uit het onderzoek zou ook blijken dat de politici onder het cliënteel van de callgirl op een of andere manier werden afgeperst. Het gaat onder anderen om een Vlaams Parlementslid en een Oost-Vlaamse burgemeester. “Maar wij zijn hier slechts zijdelings bij betrokken”, zegt Kristiaan Vandenbussche, advocaat van de burgemeester. “Mijn cliënt wenst natuurlijk anoniem te blijven, want de verspreiding van zijn naam zou zijn goede eer en integriteit aantasten.”

“Voor eigen veiligheid”

Na uitvoerig onderzoek besliste het Mechelse gerecht de tuinbouwer en diens vrouw te vervolgen voor oplichting van de callgirl. De zaak wordt donderdagochtend gepleit, en op de zitting moet onder meer duidelijk worden wie de intieme beelden van de politici met welke bedoeling heeft gefilmd. Volgens de callgirl dienden de camera’s in haar studio enkel voor haar eigen veiligheid. Maar volgens de advocaat van de tuinbouwer had de vrouw daar zelf andere bedoelingen mee. Zij beschuldigen haar ervan dat ze de beelden zelf wilde gebruiken om haar klanten mogelijk te chanteren. “Het verhaal is in elk geval veel genuanceerden dan mevrouw beweert. Zij was perfect op de hoogte dat mijn cliënt camera’s in haar studio heeft geplaatst. Dat zal ook blijken tijdens ons pleidooi”, zegt advocaat Frédéric Thiebaut.

Zijn cliënt riskeert evenwel vijf jaar cel wegens poging tot afpersing. De vrouw van de tuinbouwer riskeert twee jaar cel voor belaging.