The making of Romelu Lukaku: in vijf stappen van voetballer tot wereldmerk

Te koop: Romelu Lukaku. Onze beste spits staat in de etalage bij Manchester United, dat zelf ooit 85 miljoen voor hem betaalde. En véél topclubs zijn geïnteresseerd. Want Romelu is méér dan een voetballer geworden. “He’s a superstar”, zegt zijn Amerikaanse manager. Hij maakt van Lukaku een merk dat de wereld moet veroveren. En wel the American Way.