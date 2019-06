Bekende dj die vriendin verloor in dodelijk ongeval veroorzaakt door drank en drugs, zet zijn schouders onder campagne

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde wil jongeren middels een nieuwe campagne duidelijk maken dat rijden en drugs niet samen gaan. Steunt de campagne: de bekende Limburgse dj Kenn Colt, die zelf zijn vriendin verloor bij een verkeersongeval veroorzaakt door drank en drugs.

Zowat één op de zes jongeren (17%) sluit niet helemaal uit dat ze drugs en rijden zouden combineren, meldt de VSV donderdag. Reden genoeg voor een sensibiliseringscampagne, die zich onder de noemer ‘Don’t do drugs & drive’ richt tot de groep van voornamelijk jonge bestuurders die bij het uitgaan in de verleiding zou kunnen komen. Om die jongeren te bereiken, wordt de campagne vooral via de kanalen van festivalorganisatoren, clubs en bekende dj’s gevoerd.

“Onder andere Rock Werchter, Werchter Classic en Sunrise festival hebben al toegezegd om de actie te ondersteunen”, zegt Werner De Dobbeleer van VSV aan VRT NWS. “Ze gaan de komende dagen het logo van de actie op hun websites plaatsen en ze gaan ook in hun mails en contact met hun festivalbezoekers de boodschap mee verspreiden.”

Kenn Colt: “Je speelt niet alleen met je eigen leven”

Eén van de dj’s die mee zijn schouders onder de campagne zet is Kenn Colt. “Ik heb zelf mijn vriendin verloren in een auto-ongeval”, zegt Colt op Studio Brussel. “Ze is aangereden door een spookrijder die waarschijnlijk gedronken had. Door wat ik toen heb meegemaakt, weet ik wat drank of drugs en met de auto rijden kan betekenen. Daarom wil ik jongeren graag mee duidelijk maken dat zoiets echt niet kan.”

“Ik zit in het nachtleven”, gaat Colt verder. “Daar zie ik mensen drugs gebruiken. Ik kan natuurlijk niet honderd procent zeker zeggen dat die mensen met de auto gaan rijden, maar ik hoop van niet. Ik vind dat toch zorgwekkend, ik zou niet willen weten dat mensen onder invloed van drugs gekke dingen gaan doen achter het stuur. Je speelt dan niet alleen met je eigen leven, maar ook met dat van anderen.”

Kenn Colt schreef dit nummer voor zijn overleden vriendin. Video: YouTube

Zorgwekkende cijfers

Volgens de VSV erkent 83 procent van de 16- tot 34-jarigen weliswaar dat rijden onder invloed van drugs de kans op een ongeval verhoogt. Maar bij de oudere leeftijdsgroepen is dat 95 procent. Anderzijds sluit in die oudere leeftijdsgroepen 11 procent niet uit dat ze achter het stuur kruipen onder invloed van drugs, terwijl dat bij de jongeren dus 17 procent is.

Zorgwekkende cijfers, zegt Vlaams verkeersminister Ben Weyts in het persbericht. “Sensibilisering, maar ook controles blijven dus broodnodig. Hoe meer controles, hoe minder mensen het risico nemen”, kijkt hij ook naar het federale niveau.

De voorbije tien jaar is het aantal vaststellingen voor rijden onder invloed van drugs in Vlaanderen, volgens cijfers van de federale politie, verdrievoudigd tot 5.588 bestuurders in 2018. De stijging is zeker deels te verklaren door de hogere pakkans. Sinds april maakt de politie - na een positieve speekseltest - gebruik van speekselanalyses als wettelijk bewijs voor druggebruik, vroeger was daarvoor een bloedproef nodig, wat meer tijd vergde.