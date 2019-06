Bekend Instagram-koppel onder vuur na onthulling van bijzondere “seks-regel”

Een koppel krijgt de wind van voren omdat het op Instagram zegt dat de man in het huishouden helpt om seks te krijgen

Influenzer Bri Dietz postte onlangs een foto van haar partner die een bord vasthoudt waarop staat “Helpen bij het huishoudelijk werk is voorspel” Op het bord staat “choreplay”, dat is een samentrekking tussen “chore” (karwei) en forplay (voorspel). Meteen ontplofte Instragram met verontwaardigde reacties.

De meeste reacties waren van vrouwen die andere vrouwen oproepen mannen anders op te voeden: “Helpen in het huishouden is geen ticket voor seks later op de dag.” Een vrouw schreef: “Mannen zijn geen kinderen, die moeten beloond worden. Elk moet de helft van het werk doen in een gezin.”

Een andere vrouw postte het bericht: “Dit is nog heter: geen beloning vragen voor het huishoudelijk werk dat je deed.”

Een andere vrouw reageerde: “Als mijn vriend een “beloning” vraagt om de afwas te doen, wordt hij meteen mijn ex-vriend.”

Een man reageerde: “Het zijn sukkelaars die eerst de vuilnisbakken moeten buiten zetten eer ze seks krijgen van hun vrouw. Ik krijg het zonder.”