Schilder (32) uit hoogtewerker gekatapulteerd nadat hij werd aangereden door vrachtwagen

Roeselare - Een 32-jarige schilder uit Roeselare verkeert in kritieke toestand na een dramatisch ongeval donderdagmorgen in Roeselare. De man maakte een val van 3 meter nadat zijn hoogtewerker werd aangereden door een vrachtwagen.

Het ongeval gebeurde donderdagmorgen rond 7.30 uur langs de Weststraat in Roeselare. De schilder zat er in een hoogtewerker om de gevel van een woning op te frissen. Wat er precies is misgelopen, wordt nog onderzocht, maar plots werd de hoogtewerker aangereden door een vrachtwagen die kwam aangereden.

De schilder werd uit de machine gekatapulteerd en belandde 3 meter lager op de grond. De jongeman bloedde hevig aan het hoofd en bleef liggen. De hulpdiensten brachten hem in kritieke toestand naar het ziekenhuis, waar hij meteen een operatie onderging.

Het kruispunt waar het incident gebeurde werd ondertussen urenlang afgesloten voor onderzoek. De chauffeur zou naar verluidt verklaard hebben dat hij verblind was door de zon en daardoor de hoogtewerker niet had gezien.