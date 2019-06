Waarom Nederlandse boeren massaal omgekeerde koeienfoto’s twitteren

Nederlandse boeren zijn compleet van hun melk. Straffer nog: hun wereld staat op zijn kop. Daarom posten ze op Twitter omgekeerde koeienfoto’s. Wat is er aan de hand?

Net zoals bij ons ligt ook in Nederland de veehouderij onder vuur. Vooral door de koeienmest. In de urine van de koe zit namelijk veel stikstof. En als dat samenkomt met de koeienvlaaien, ontstaat ammoniak. Dat goedje gaat rondvliegen in de brede omgeving, waarna de stikstof weer neerslaat en bodem en waterlopen bezoedelt.

In Nederland hebben ze daarvoor het PAS, of het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Wat houdt dat concreet in? Als een boer zijn veestapel wil uitbreiden, moet hij eerst iets doen wat het milieu ten goed komt. Bijvoorbeeld een afzuigsysteem in de stal hangen.

Maatregelen die nu volgens de Raad van State nog te soft zijn. De compensatiemaatregelen van het PAS moeten strenger. En de lijst met landbouwactiviteiten waarvoor een PAS-vergunning nodig is, is ook te kort. Straks is er daarom een vergunning nodig om de koeien nog op de weide te laten of om mest uit te rijden.

“Dit is echt de wereld op zijn kop”, reageren de Nederlandse boeren en dus twitteren ze onder #dewereldopzijnkop massaal foto’s van koeien op hun kop.

De wereld op zijn kop, koeien horen in de wei. #dewereldopzijnkop pic.twitter.com/7DX9cHf1gQ — Ingrid de Sain (@desainingrid) 4 juni 2019

Een koe van een fout! Koeien horen in de wei... #dewereldopzijnkop pic.twitter.com/rvl0YdMj8E — Ruth v Schriek (@roethie) 4 juni 2019