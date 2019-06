“Prijs voor Anuna en Kyra is erger dan een misdaad”

Hugo Claus, Wannes Van de Velde en Tom Lanoye stonden al op de erelijst. En nu hebben ook Anuna De Wever (17) en Kyra Gantois (20) de Arkprijs van het Vrije Woord gewonnen. “Maar dat was een flater, een blunder en een miskleun. Erger dan een misdaad: het was een fout”, beweert Jean-Pierre Rondas, een van de stemgerechtigde leden.

De Arkprijs van het Vrije Woord is een “symbolische prijs die mensen bekroont die zich actief inzetten voor de vrijheid van denken” en wordt elk jaar uitgereikt op de vooravond van Hemelvaartsdag in Antwerpen. Vorige week donderdag ging de 69ste prijs naar Anuna en Kyra van Youth for Climate. De jury loofde “hun inzet en volharding om de problematiek van klimaatverandering hoog op de politieke agenda te plaatsen”.

Jean-Pierre Rondas. Foto: VRT

De keuze voor de twee klimaatstrijdsters is een “absolute fout”, vindt Jean-Pierre Rondas (72), die normaal gesproken in de jury zat. De voormalige radiomaker bij Klara was weliswaar niet aanwezig op de jaarlijkse deliberatie (“anders had ik ter plekke mijn ontslag moeten geven, want ik ben jurylid van de Ark – al sinds 1994”). Maar hij was aanwezig op “een uitreiking in mineur die iedereen zo snel mogelijk zal willen vergeten”, schrijft hij op Doorbraak, een website voor Vlaamsgezinden.

Klimaatolifant bedreigd

Rondas klaagt dat de jury als de eerste de beste een hype achternaholt, omdat de actualiteit niet gemist mag worden. Daardoor reikt ze een voorspelbare prijs uit aan Anuna en Kyra. “Waarom doet deze verzameling van vrijzinnige edoch verstandige mensen dat? Wel, ze vragen zich gewoon af in welke hoek van de kamer de olifant staat. Plots merken ze hem op. Het is zowaar de klimaatolifant! En hij wordt door extreemrechts met duizenden haatberichten bedreigd! Hem geven we toch die Arkprijs!”

Aan de Arkprijs is geen geldbedrag verbonden. De namen van de laureaten worden gegrift in de Ark, een kunstwerk dat wordt bewaard in het Letterenhuis in Antwerpen. Het gaat om onder anderen schrijvers Hugo Claus, Jef Geeraerts en Tom Lanoye, regisseur Robbe De Hert, tv-journalisten Maurice De Wilde en Daniël Buyle, muzikant Wannes Van de Velde, gynaecologe Marleen Temmerman en econoom Paul De Grauwe.