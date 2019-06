“Eén van grootste cokelabs in Nederland ooit” ontdekt dankzij omgevallen boom

De zware storm in Nederland heeft donderdag geleid tot de toevallige ontdekking van een cocaïnelaboratorium in het Zeeuwse Oud-Vossemeer, meldt de politie in Roosendaal. Bij het opruimen van een boom die was neergekomen in de buurt van een boerenschuur aan de Molenweg werd een verdachte lucht geroken en werden enkele verdachte mannen gezien.

Gewaarschuwde agenten troffen vervolgens het lab voor synthetische drugs in de schuur aan. Het gaat om een grote, professionele cocaïnewasserij, waar de hele productie plaatsvond voor het maken van cocaïne. Op een door de politie verspreide foto zijn het cokelab en vaten met chemicalieën te zien.

De schuur staat bij een boerderij. Volgens de politie wordt uitgezocht of de boerderij wordt bewoond en of de eigenaar wist wat zich er afspeelde. Rechercheurs en het team Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) doen nader onderzoek in het lab. Er is nog niemand opgepakt.

#OudVossemeer Molenweg rond 10.10 uur is in een boerenschuur een synthetisch drugslab aangetroffen. We hebben niemand aangehouden en zijn een onderzoek gestart. Meer info volgt. — PolitieRoosendaal eo (@Politie_Rdaal) 6 juni 2019

#OudVossemeer We kwamen het lab op het spoor na een omgevallen boom. Bij het opruimen werd bij een boerenschuur een bijzondere lucht geroken en enkele verdachte mannen gezien. De gewaarschuwde agenten troffen het drugslab aan. — PolitieRoosendaal eo (@Politie_Rdaal) 6 juni 2019

#OudVossemeer In de cocaïne wasserij vond de hele productie plaats voor het maken van de harddrugs. pic.twitter.com/J2L5WzuHdD — PolitieRoosendaal eo (@Politie_Rdaal) 6 juni 2019

#OudVossemeer We hebben een grote professionele cocaïne wasserij aangetroffen. Recherche en team landelijke faciliteit ondersteunen ontmantelen (LFO) doen onderzoek. — PolitieRoosendaal eo (@Politie_Rdaal) 6 juni 2019