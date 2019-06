Peuter gedood door luipaard in Zuid-Afrikaans nationaal park

In het Zuid-Afrikaanse Kruger Nationaal Park is een tweejarige peuter door een luipaard gedood. Dat heeft het park donderdag gemeld.

Het kindje, de zoon van een van de werknemers van het park, werd woensdagavond gebeten door het roofdier in de woonruimtes in het park. Het kindje werd door artsen dood verklaard.

“Het is altijd erg om een geliefde te verliezen, zeker in zo’n tragische omstandigheden. Dergelijke ongevallen zijn zeer zeldzaam maar erg tragisch”, aldus park-CEO Fundisile Mketeni. “Dit is een risico waarmee we dagelijks leven als we onze diersoorten in stand willen houden voor het algemeen belang.” De getroffen familie krijgt alle mogelijke ondersteuning van het park, klinkt het nog.

De luipaard werd na het incident doodgeschoten.

Bang

Roofdieren zoals leeuwen en tijgers blijven normaal gezien weg van mensen. Soms gebeurt het wel dat ze gewend raken aan de mens en niet meer bang zijn. “Een verandering in het natuurlijke gedrag kan dan leiden tot tragische incidenten zoals deze”, aldus Mketeni.

