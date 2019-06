Jeffrey (29) bewusteloos achtergelaten na ritje in Mini: “Bestuurder liet me voor dood achter na crash”

Mortsel -

Jeffrey Gastmans (29) raakte eind mei betrokken in een zware crash. De jongeman had op café iemand leren kennen die pochte over zijn splinternieuwe Mini en had wel oren naar een kort ritje. Hun tocht eindigde al snel wanneer de bestuurder over de middenberm vloog en terechtkwam tegen een ondergrondse garagepoort. “Het laatste dat ik mij herinner, is dat de kilometerteller 140 kilometer per uur aangaf”, vertelt Jeffrey. De bestuurder (57) sloeg op de vlucht. “Hij liet me voor dood achter.”