Koning verlengt opdracht van informateurs Reynders en Vande Lanotte: “Niet met Vlaams Belang en PVDA gepraat”

Koning Filip heeft de opdracht van informateurs Didier Reynders (MR) en Johan Vande Lanotte (SP.A) verlengd, precies een week nadat ze daarmee begonnen zijn. Dat maakt het Paleis bekend nadat de twee een eerste keer verslag waren komen uitbrengen van hun vorderingen. De informateurs bevestigden dat op een persconferentie. “We zetten ons werk verder.”

Precies een week geleden, op donderdag 30 mei, had koning Filip na alle partijvoorzitters Didier Reynders (MR) en Johan Vande Lanotte (SP.A) uitgenodigd op het koninklijk paleis in Laken. Hij benoemde de twee tot informateurs voor het vormen van een federale regering. Die formatie leek immers een erg moeilijke bevalling te worden na de verkiezingen op zondag 26 mei, toen Vlaanderen erg rechts stemde en Wallonië heel links.

Informateurs Reynders en Vande Lanotte brachten donderdag om 14 uur een eerste keer verslag uit van hun vorderingen bij de koning. Die besliste daarop meteen om hun opdracht te verlengen. Op 17 juni zullen zij een volgende keer verslag uitbrengen. “Zij zullen er verder voor ijveren om de spoedige vorming van een federale regering mogelijk te maken”, klinkt het bij het paleis.

De informateurs gaven net erna meer uitleg geven op een persconferentie. “We hebben de voorbije dagen in alle discretie gewerkt”, stak Reynders van wal. “En daar hebben we net verslag van uitgebracht bij de koning. Die heeft ons gevraagd om ons werk voort te zetten.”

Niet met Vlaams Belang en PVDA

“Sinds de aanstelling hebben we een aantal gesprekspartners gezien om te peilen naar de huidige situatie en de uitdagingen”, zei Vande Lanotte even later in het Nederlands. “We hebben gepraat met alle voorzitters van de partijen die een rol zouden kunnen spelen en andere betrokkenen en diensten.” Met Vlaams Belang en PVDA werd niet gepraat, voegde Reynders eraan toe. “Omdat we gemerkt hebben dat een meerderheid vormen met hen geen optie zou zijn. We zijn geen partijen tegengekomen die met hen wilden samenwerken.”

Vlaams Belang vraagt zich inmiddels af op welke planeet de informateurs zitten, want die hebben niet gepraat met de partij. “Als we vaststellen dat andere partijen niet met een partij willen samenwerken, dan heeft het geen zin”, zei Vande Lanotte. “Dat geldt ook voor PVDA. Het is geen persoonlijke mening van ons. Wij doen geen protocollaire gesprekken, wij zoeken naar een meerderheid in het parlement. Het heeft ook geen zin meer om met CDH samen te zitten.”

Ook met de vakbonden en werkgevers, de Nationale Bank en het Netwerk tegen Armoede werd gepraat. Federale instanties en administraties werd gevraagd naar hun verwachtingen voor de komende jaren. Binnenkort is er ook nog een ontmoeting met enkele armoedebewegingen en het Planbureau.

Snel regering vormen

“Het zal weer heel lang duren voor de federale regering gevormd is, wordt gezegd”, aldus Vande Lanotte. “Maar alle gesprekspartners hebben duidelijk het besef dat zoiets niet mag. Er is wel een duidelijk verschil met die periode toen. De huidige regering van lopende zaken heeft geen meerderheid en er zijn te veel zaken die wachten: de Brexit, een begroting... Het besef dat we ons geen 500 en zoveel dagen kunnen permitteren, is duidelijk aanwezig. Iedereen erkent dat. Dat is een belangrijke boodschap.”

De informateurs dringen dan ook aan op een snelle regeringsvorming. “Niemand heeft zin om maandenlang te praten en nergens te komen. De vorige keer, met 541 dagen, vond iedereen heel vervelend. Maar bijkomend is er nu dus die begroting die goedgekeurd moet worden. Iedereen erkent dat. Maar dat betekent niet dat iedereen even snel wil gaan.”

Of er een link is met de vorming van de deelregeringen? “Wie die regeringen aan het vormen is, heeft tijd nodig. Maar ze hebben de wil om te kijken wat mogelijk is. Het is niet de bedoeling om het werk van anderen te bemoeilijken.”

Optimistisch

Inhoudelijk ingaan op de moeilijkheden in de regeringsvorming wilden Reynders en Vande Lanotte niet. Maar ze benadrukten wel dat ze geloven in het slagen van hun opdracht. “Moesten we denken dat niets mogelijk is, dan zouden we op het vliegtuig kunnen vertrekken naar een of ander tropisch eiland”, zei Vande Lanotte. “We hebben genoeg signalen om onze missie nog even tijd te geven en voort te zetten”, voegde Reynders toe. “Ik ben een optimist van nature.” Op tien, hoe groot de kans is dat er tegen oktober een regering is? “Tussen 1 en 10”, antwoordde Reynders lachend.