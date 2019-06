Ouders en drie kinderen ontsnappen op nippertje uit brandende woning: “Een wonder dat ze niet bevangen raakten door de rook”

Zulte -

David, Daniella en hun drie kinderen zijn in de nacht van woensdag op donderdag op het nippertje kunnen ontsnappen uit hun huis langs de Staatsbaan in Zulte door een zware woningbrand. Omstreeks 2.40 uur brak brand uit in de keuken. een woning gelegen langs de Staatsbaan 179 in Zulte. De woning werd volledig in de as gelegd. Het gaat om het geboortehuis van de overleden kunstenaar Georges Dheedene.