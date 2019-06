Verdacht overlijden: bewoner van woning geboeid meegenomen door politie

Sint-Lievens-Houtem - De politie en het parket onderzoeken momenteel een verdacht overlijden in een woning aan de Wettersesteenweg in Bavegem, een deelgemeente van Sint-Lievens-Houtem.

Buurtbewoners vonden het vreemd dat even na de middag de Marokkaanse bewoner van de woning wat ineengedoken zat aan de gevel van het betrokken huis. Even later arriveerde de lokale politie van Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem die de man boeide, hem een wit pak aantrok en afvoerde naar het politiekantoor.

Even later arriveerde een gerechtelijk afstappingsteam en een wetsdokter. Vooral de achterkant van de woning werd grondig doorzocht. Er zou daar een lichaam zijn aangetroffen, maar officiële bevestiging daarvan is er nog niet. Volgens omwonenden woonde er nog een tweede persoon in de woning.