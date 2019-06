700 leerlingen geëvacueerd na brand in school in Oostakker: twee van hen wilden brand blussen en raakten lichtgewond

Gent - In de Gentse deelgemeente Oostakker zijn donderdagnamiddag 700 leerlingen van de school EDUGO Campus Glorieux geëvacueerd nadat er brand uitbrak in een spuitcabine. Dat melden de brandweer, de lokale politie en de school. Twee leerlingen die de brand probeerden blussen, raakten lichtgewond.

Het vuur brak rond 15 uur uit in de school aan de Sint-Jozefstraat in Oostakker. De brand is intussen geblust en er wordt geventileerd, meldt de Brandweerzone Centrum.

De oorzaak van de brand wordt nog verder onderzocht, zegt directeur Hans Ysebaert van EDUGO Campus Glorieux, een school voor technische richtingen en beroepsopleidingen. “Het ging om een kleine brand die was ontstaan in de spuitcabine, maar wel met behoorlijk wat rookontwikkeling. Er zijn geen aanwijzingen van opzet.”

“Er zijn twee leerlingen lichtgewond geraakt toen ze probeerden te blussen. Eén jongen liep verwondingen op aan de duim, maar hij moest niet naar het ziekenhuis. De school is snel ontruimd en de brandweer was snel ter plaatse. Er is nooit gevaar geweest. De leerlingen zijn intussen naar huis vertrokken, omdat we de school niet meer opnieuw wilden opstarten zo kort voor het einde van de lessen.”