Voor het eerst oog in oog met agent die dochtertje neerschoot

Op een oefenterrein van de politie in het Henegouwse Ghlin, nabij Bergen, wordt momenteel een reconstructie gehouden van de dramatisch verlopen politieachtervolging op een bende mensensmokkelaars. Een agent moet er aantonen in welke omstandigheden hij in mei 2018 de Koerdisch-Iraakse peuter Mawda (2) om het leven bracht. Voor de papa van het meisje is het de eerste confrontatie met de agent én met de chauffeur van busje dat die nacht op de vlucht sloeg.