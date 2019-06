Ook Madonna beschuldigt nu Harvey Weinstein: “Hij heeft lijnen en grenzen overschreden”

Popdiva Madonna voegt zich in een interview met The New York Times bij de lange lijst vrouwen die Harvey Weinstein beschuldigen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat zou gebeurd zijn ten tijde van Truth or dare, een documentaire van haar tournee in 1991 die werd uitgebracht door Weinsteins voormalige bedrijf Miramax.

“Hij heeft lijnen en grenzen overschreden”, zegt Madonna over de wereldwijd uitgespuwde producer Harvey Weinstein. “Harvey was ongelooflijk flirterig en rechtuit met mij toen we samenwerkten. Hij was op dat moment getrouwd en ik was zeker niet geïnteresseerd.”

Machtig

“Ik was me ervan bewust dat hij hetzelfde deed met een hoop andere vrouwen die ik kende. En allemaal wisten we dat Harvey daarmee wegkwam omdat hij zo machtig en succesvol was en zijn films het zo goed deden. Iedereen wilde met hem werken, dus je moest er maar mee om kunnen.”

Toen Weinstein aan de schandpaal genageld werd, dacht Madonna naar eigen zeggen: “Eindelijk”. “Ik juichte niet, want ik ga nooit juichen voor iemands ondergang. Ik denk niet dat zoiets goede karma geeft. Maar het was goed dat iemand die zijn macht jarenlang misbruikt heeft, daar nu mee geconfronteerd wordt.”

Trump

In het interview ontkent Madonna ook dat ze Donald Trump ooit heeft gevraagd om met haar op date te gaan, zoals een gewezen agent van de president in 1991 gezegd heeft in People. “Ik weet alleen dat we toen gebeld hebben”, zegt Madonna daarover. “Ik deed een Versace-campagne in zijn huis in Palm Beach. Hij belde en bleef maar vragen of alles in orde was. De bedden, de omgeving… Gaat het goed? Ben je gelukkig? Ik vond dat hij een zwak karakter had en heel onzeker was.”

Het interview doet door die passages flink wat stof opwaaien in de VS en daarbuiten. Opvallend is wel dat Madonna er zelf verre van tevreden mee is. Dat maakte ze duidelijk met een giftige post op Instagram.