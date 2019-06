België-Kazachstan in teken van Bednet en Take Off

De Belgian Red Devils zijn met trots de ambassadeurs van Bednet en Take Off. Met beide organisaties zorgen we ervoor dat zieke kinderen vanop afstand de lessen op school kunnen volgen via internet en ook nog steeds sociaal contact hebben met hun klasgenoten. Als ambassadeurs van Bednet en Take Off zullen de Belgian Red Devils deze organisaties mee in de kijker plaatsen tijdens hun EK 2020 kwalificatiecampagne. Via verschillende acties willen de Rode Duivels ervoor zorgen dat het werk van beide organisaties bekender wordt bij het brede publiek. Met als doel om meer kinderen die ziek zijn verbonden te houden met hun klas.

Tijdens de wedstrijd van zaterdag 8 juni tegen Kazachstan wordt de samenwerking tussen de Rode Duivels en beide organisaties extra in de verf gezet. Dit in samenwerking met onze partners ING, adidas, Proximus, Nationale Loterij en UEFA. Deze stap is een verderzetting van het partnership wat begon met de Nationale Pyjamadag in maart.

Eerst en vooral zullen enkele zieke kinderen van thuis uit live mee supporteren. Ze worden via livestreaming geprojecteerd op de schermen in het stadion. De kinderen symboliseren het internetonderwijs van Bednet en Take Off. Ook al kunnen ze niet aanwezig zijn, ze genieten virtueel van thuis uit mee van de wedstrijd.

De Rode Duivels laten zich bij het oplopen van het veld vergezellen door 11 kinderen van Bednet & Take Off. Naast de kinderen van Bednet en Take Off in het stadion, zullen 10 klassen die deelnamen aan de jaarlijkse campagne, de Nationale Pyjamadag, de Rode Duivels naar een overwinning juichen.

Tot slot introduceert onze mascotte RED tijdens de wedstrijd twee nieuwe vrienden; de Bednetpoes en het Take Off konijn. RED zal hun de weg tonen en leren hoe je een stadion kan animeren.

Eden Hazard, kapitein Belgian Red Devils: “We kijken er met de hele groep naar uit om ons in te zetten voor alle zieke kinderen in België die door ziekte niet naar school kunnen gaan. Het is super dat organisaties zoals Bednet en Take Off ervoor zorgen dat zij toch nog in contact blijven met hun klasgenoten en leerkrachten!”

Bednet

Bednet zorgt ervoor dat kinderen en jongeren die voor lange tijd niet naar school kunnen door ziekte, operatie, ongeval of zwangerschap, toch de lessen met hun eigen klas kunnen volgen, van thuis uit. Zo blijven ze mee met de leerstof en houden ze sociaal contact met hun klasgenoten. Voor kleuters vanaf 5 jaar en kinderen uit het lager en secundair onderwijs is Bednet een recht. Het computermateriaal, het internet en de begeleiding zijn volledig gratis voor school en gezin.. www.bednet.be

Take Off Wanneer een kind tijdens een langdurige periode ziek is, komt ook zijn/haar slaagkansen op school in het gedrag en zijn hun sociale contacten verstoord. De vzw Take Off zorgt ervoor dat zieke kinderen gratis gebruik kunnen maken van de nodige ICT en internetconnecties zodat zij in contact kunnen blijven met hun klas en de lessen kunnen volgen via skype vanuit het ziekenhuis of hun thuis.