Planbureau ziet koopkracht met 2,2 procent toenemen

Het Planbureau ziet de koopkracht (reëel beschikbaar inkomen) van de Belg dit jaar met maar liefst 2,2 procent toenemen, zo blijkt uit de jongste vooruitzichten die donderdag werden gepubliceerd. Dat is een pak meer dan vorig jaar, toen de koopkracht met 1,3 procent verbeterde.

De meer uitgesproken koopkrachttoename in 2019 is toe te schrijven aan bijkomende verlagingen van de personenbelasting (in het kader van de laatste fase van de taxshift) en een hogere indexering van de lonen in de privésector in combinatie met een afkoeling van de inflatie, klinkt het. Die inflatie zou dalen van 2,1 procent tot 1,7 procent, onder meer dankzij een normalisering van de elektriciteitsprijzen op de groothandelsmarkt.

De koopkrachtstijging, in combinatie met een gestabiliseerd consumentenvertrouwen, zou volgens het Planbureau ook de binnenlandse consumptie moeten aanzwengelen. Hierbij gaat de instelling voor dit jaar uit van een groei van de consumptie met 0,8 procent. Tegelijk zal er ook flink worden gespaard. De investeringen in woongebouwen zouden met 4,1 pct toenemen.

Het Planbureau verwacht ook dat er nog jobs zullen bijkomen, maar wel minder dan de voorgaande jaren. Op vier jaar tijd nam de werkgelegenheid in België met 226.000 personen toe. Voor 2019 verwacht het Planbureau nog eens 56.000 extra mensen aan het werk, en in 2020 nog 39.000. De afname van het aantal werklozen (-27.000 personen in 2019 en -17.000 personen in 2020) zal minder uitgesproken zijn dan tijdens de afgelopen vier jaar.