UGent-assistent neemt advocaat in de arm na doodsbedreigingen van Schild & Vrienden: “Geen misbruik gemaakt”

Gent - De assistent en doctoraatsonderzoeker achter de Twitteraccount Schuld & Vrienden neemt een advocaat in de arm. Dat zegt hij in een eenmalige reactie op de zaak. Hij ontkent ook dat hij ooit zijn statuut als UGent-mederwerker zou hebben misbruikt om persoonlijke gegevens van studenten die bij de radicale groepering Schild en Vrienden zijn aangesloten te achterhalen.

Via de Twitter-account Schuld & Vrienden legde de UGent-assistent in kwestie inside informatie bloot over Schild & Vrienden, de radicale jongerenbeweging van Dries Van Langenhove die intussen op een lijst van Vlaams Belang verkozen is tot Kamerlid. Enkele anonieme gebruikers van het internetforum 4chan slaagden er vorige week in de identiteit en persoonlijke gegevens van de persoon achter het account te achterhalen. De man in kwestie, Sebastiaan Van Severen, kreeg doodsbedreigingen en haalde uiteindelijk zijn socialemediaprofielen offline.

In een videoboodschap op Twitter beschuldigt Van Langenhove de UGent-assistent ervan “private gegevens, bankgegevens, adressen, namen, foto’s van kinderen van mensen in en rond Schild & Vrienden online te smijten”. Daarmee doet hij volgens Van Langenhove aan ‘doxxing’, private gegevens online zetten om mensen te intimideren. Volgens de Schild & Vrienden-leider worden de rollen van slachtoffer en dader in de zaak omgewisseld.

De Gentse universiteit zegt dat Van Severen geen intern reglement heeft overtreden, en dat er ook deontologisch geen probleem is. “Tweets die door hem werden gepubliceerd, zijn voor eigen rekening. Hij publiceerde deze niet namens of voor rekening van de UGent. Er zijn geen aanwijzingen dat hij zijn hoedanigheid van assistent aan de UGent heeft misbruikt.”

De assistent zelf reageert donderdagavond, “eenmalig”, klinkt het. Hij ontkent dat hij misbruik zou hebben gemaakt van zijn statuut als UGent-medewerker om toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens van studenten, zegt hij. “Ik, Sebastiaan Van Severen, wens graag eenmaal te reageren op de valse en lasterlijke aantijgingen gericht aan mijn adres door Dries Van Langenhove. Eerst en vooral sluit ik mij aan bij de verklaring van de UGent. Verder ontken ik formeel enig gebruik, noch misbruik te hebben gemaakt van mijn statuut als UGent-medewerker teneinde toegang te krijgen tot persoonlijke gegevens van UGent-studenten.”

Van Severen heeft ook een advocaat in de arm genomen, meester Walter Van Steenbrugge. Van Langenhove zelf zei eerder al dat hij een advocaat op de zaak had gezet.