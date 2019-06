Gearresteerde kapitein van toeristenboot die ongeval had op Donau was eerder betrokken bij botsing op Westerschelde

De Oekraïense kapitein die is gearresteerd naar aanleiding van het scheepsongeluk op de Donau in Boedapest was begin april betrokken bij een scheepsongeluk op de Westerschelde, zo heeft het Hongaarse parket donderdag informatie in de Hongaarse pers bevestigd.

Vorige week woensdag was de toeristenboot Hableany in Boedapest in botsing gekomen met het riviercruiseschip Viking Sigyn. Het toeristisch schip zonk in zeven seconden met 35 mensen aan boord, er waren maar zeven overlevenden.

In verband met het ongeluk is de Oekraïense kapitein van het Viking-schip, de 64-jarige Joeri C., gearresteerd.

Het parket-generaal van Boedapest heeft donderdag berichten in de Hongaarse pers bevestigd dat de Viking Idun, een passagiersschip dat onder zijn gezag stond, op 1 april op de Westerschelde ter hoogte van Terneuzen in aanvaring met de tanker Chemical Marketer is gekomen. Bij de botsing vielen vijf gewonden.