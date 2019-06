Portugal kan in Nations League-finale niet rekenen op Pepe

Portugal moet het zondag in de finale van de eerste editie van de Nations League zonder Pepe zien te rooien. De ervaren verdediger liep in de halve finale tegen Zwitserland een breuk op aan het schouderblad, zo maakte de Portugese voetbalbond (FPF) donderdag bekend.

De 36-jarige Pepe kwam in de 3-1 overwinning tegen de Zwitsers op het uur slecht neer bij een corner. De centrale verdediger werd meteen naar de kant gehaald. Medisch onderzoek wees donderdag uit dat Pepe een gebroken schouderblad overhield aan de val. “De medische staf verklaart Pepe ongeschikt om te voetballen”, luidt het oordeel.

De onbeschikbaarheid van de 106-voudige international is een streep door de rekening van bondscoach Fernando Santos, die sinds 2014 bijna altijd een beroep deed op Pepe. Wellicht komen José Fonte (Rijsel) en Ruben Dias (Benfica) zondag aan de aftrap in de finale. Daarin speelt Portugal tegen de winnaar van het duel tussen Nederland en Engeland, donderdag in Guimaraes.