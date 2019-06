Zaakvoerder renovatiebedrijf komt om het leven aan eigen woning

Olsene / Zulte - Donderdag is de 54-jarige zaakvoerder van renovatiefirma D&S Steven Dhaenens omgekomen bij een ongeval. Hij werd rond 13.40 uur aangereden in de Oudenaardestraat, vlak aan zijn woning.

De 54-jarige bedrijfsleider kwam met zijn personenwagen van de E17 en reed naar het centrum toe. Ter hoogte van zijn eigen woning stopte de man en stak vermoedelijk de Oudenaardestraat over in de richting van de handelszaak, aan de overkant van de straat, die momenteel wordt gerund door zijn zoon. Een vrachtwagen die eveneens in de richting van Olsene reed, reed de man aan. Wellicht kon de 43-jarige chauffeur niet meer tijdig stoppen. De hulpdiensten snelden naar het ongeval, maar konden het slachtoffer niet meer redden. Het parket werd ingelicht en een verkeersdeskundige kwam ter plaatse om de oorzaak van het ongeval te achterhalen.

Tussen het ogenblik van het ongeval en het vrijgeven van de rijweg werd het verkeer zeker vier uur omgeleid. Het tragische van het ongeval is volgens de buren dat Steven Dhaenens in feite voor zijn eigen woning werd aangereden. Het bedrijf van de man, dat in 1990 werd opgericht, is even verderop gelegen in de industriezone Dries naast de brug over de spoorweglijn Deinze-Waregem. Steven was een bekend en graag gezien iemand in de regio.