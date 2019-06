“Zij vroeg mij of ik een huurmoordenaar kende. En dat was niet om te lachen”

Brussel / Linkebeek -

Broedde Sylvia Boigelot al twee jaar voor de moord op haar toenmalige partner Marc Dellea op een plan om hem uit de weg te ruimen? De getuigenis van haar pedicure was in elk geval vernietigend voor de huidige echtgenote van ex-parlementslid Christian Van Eyken, haar medebeklaagde. “Zij vroeg mij in tranen of ik iemand kende die Marc uit de weg kon ruimen.”