COLUMN. “Iemand liefde misgunnen omwille van zijn geaardheid, vind ik persoonlijk meer dan raar. Inhumaan is het juiste woord”

De West-Vlaamse huismoeder Dominiek Sneppe-Spinnewyn (45) is pas verkozen tot Kamerlid voor Vlaams Belang en heeft al een rel veroorzaakt. Op de sociale media circuleert een foto van de dame, in een roze blouse, met haar omstreden uitspraak: “Holebi’s die trouwen en kinderen hebben, is een brug te ver.”