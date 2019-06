Hoeveel Ronaldo zit er in Hazard?

Met een jaar vertraging heeft Eden Hazard eindelijk zijn droomtransfer naar Real Madrid beet. De 28-jarige Rode Duivel is er bovendien niet zomaar de nieuwe aanwinst. Hij moet in Madrid de ster van de sterren worden. De uitverkoren zoon van Zinédine Zidane die een topclub op de dool weer naar successen kan leiden. Is de Waals-Brabantse speelvogel eergierig genoeg om in de voetsporen van Cristiano Ronaldo te treden?