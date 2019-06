Voorzitter Afrikaanse voetbalbond aangehouden in Parijs

Ahmad Ahmad, de voorzitter van de Afrikaanse voetbalbond CAF, is donderdag aangehouden in de Franse hoofdstad Parijs. De bestuurder uit Madagaskar zou niet correct gehandeld hebben bij de eenzijdige stopzetting van een contract tussen de CAF en sportartikelenproducent Puma.

Ahmad Ahmad verbleef deze week in Parijs, waar hij een congres van de FIFA bijwoonde in de marge van het WK vrouwenvoetbal. De wereldvoetbalbond bevestigt dat de Franse autoriteiten de Afrikaanse voetbalbaas verhoorden over onderwerpen die verband hielden met zijn functie bij de CAF.

De speurders onderzoeken de rol van Ahmad Ahmad in de eenzijdige stopzetting van het contract met Puma. Amr Fahmy, in het verleden secretaris-generaal bij de CAF, bevestigde aan het Franse persbureau AFP dat Puma hierna een schadevergoeding van 100.000 dollar vroeg, maar dat de CAF dat bedrag niet wilde betalen.

Op 21 juni start in Egypte de Africa Cup.