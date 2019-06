Jonge mama had haar vrienden net verteld over nieuwe vriend, toen werd ze dood teruggevonden

De Britse politie onderzoekt de mysterieuze dood van een jonge twintiger en moeder van twee kinderen. Regan Tierney uit Manchester had afgelopen week nog aangekondigd dat ze een nieuwe vriend had, nog geen 24 uur later ontdekten agenten haar levenloze lichaam na een oproep dat er een vrouw in gevaar was. Volgens de politie werd ook een dertiger aangetroffen in de woning. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De zaak wordt behandeld als een moord, maar de politie tast voorlopig nog in het duister.

Regan Tierney had dinsdag nog haar relatiestatus op Facebook aangepast om de wereld te laten weten dat ze een nieuwe vriend had. De moeder van twee werd woensdagnacht iets na twee uur dood aangetroffen in haar woning, nadat er bij de politie een telefoontje was binnengelopen over “een vrouw in gevaar”. Het is niet duidelijk of de dertiger die in “kritieke toestand” naar het ziekenhuis de nieuwe vriend van de jonge moeder is.

Buurtbewoners werden die nacht plots gewekt door zwaailichten en loeiende sirenes. “Ik keek naar buiten en vroeg me af wat er was gebeurd”, aldus een van de buren van Tierney. “Ik zag talloze agenten haar huis binnendringen en iemand die luid ‘nee’ schreeuwde. Het was chaos.” Tegen de ochtend stond de straat vol voertuigen van hulpdiensten en kwamen forensische experts aan om het huis te onderzoeken.

“Een erg tragisch incident”, klinkt het bij de politie van Manchester. “Een jonge vrouw is gestorven en we doen er alles aan om haar familie te begeleiden en bij te staan.” De politie was erg karig met informatie en vroeg iedereen die iets weet of gezien heeft, zich te melden. Experts zullen binnenkort ook een autopsie op het lichaam van Tierney uitvoeren om de doodsoorzaak te weten te komen. “Hopelijk kunnen we dan de zaak helemaal uitspitten.”

