Vrouw die over gesloten overweg reed, zegt dat pillen haar parten speelden: “Iedereen verklaart me zot”

Lede - “Ik begrijp zelf niet goed wat me bezield heeft. Ik zie die beelden en vraag me af: Ben ik dat echt? Maar ik ben het wel degelijk.” De 57-jarige vrouw uit Aalst die enkele wegversperringen wegnam om zich daarna met haar Mercedes vast te rijden op de treinsporen, is er nog niet goed van. “Iedereen verklaart me zot. Begrijpelijk. Misschien waren het mijn pillen voor mijn zwak hart die opspeelden.”

Het filmpje, gemaakt aan de overweg in Lede, is wereldwijd een hit. Op de beelden zie je hoe de vrouw voor de overweg stopt, omdat er werken aan de gang zijn. Ze neemt wat borden weg die de omleiding aangeven, stapt opnieuw in haar wagen, laveert tussen een paar hoopjes puin en rijdt zich dan onherroepelijk vast in het spoor. “Ik sloeg in paniek en stapte uit”, vertelt ze. “Plots stonden er overal mensen die me uitscholden. Ben jij zot? Levensmoe? Heb je gedronken? riepen ze allemaal. Ik raakte met mijn auto niet meer vooruit of achteruit. Gelukkig was er nog die ene man die zei dat ik niet moest panikeren. Hij had de hulpdiensten gebeld en die hadden het treinverkeer laten stilleggen. Er zou geen trein over mijn auto walsen.”

Kortste weg naar huis

Hoe ze op het onzalige idee kwam om de overweg over te steken terwijl die duidelijk afgesloten was wegens werken, weet ze zelf niet. “Ik kwam van de Lidl. En die overweg is de kortste weg naar huis. Ik zag wel dat er werken waren, maar het leek alsof je nog door mocht. Er was een smal spoor gelaten. Om dat te verbreden en om geen schade op te lopen aan mijn auto, zette ik de borden wat uit de weg en reed vooruit. Toen kwam ik vast te zitten. En nu sta ik op alle websites en kwam ik op alle journaals als die zottin van Aalst”, zegt de 57-jarige vrouw in tranen.

“De telefoon staat niet stil. Iedereen kent me hier en vraagt of ik het was. Ik ben er kapot van. Mijn rijbewijs is ingetrokken. Die sleepfirma kostte me 340 euro. Het enige geluk is dat er op het eerste gezicht niets kapot is aan mijn auto.”

De politie heeft haar rijbewijs voor 15 dagen afgenomen. “Ik moet zeggen: die agenten waren niet al te vriendelijk. Ook zij zeiden voortdurend: Heeft u gedronken? Bent u niet goed wijs?” aldus de vrouw.

Naar de dokter

Zelf spreekt ze van een soort black-out. “Drinken doe ik nooit, maar ik neem pillen voor mijn slecht hart en voor het vocht in mijn benen. Ik denk dat die pillen niet goed gevallen zijn en dat ik daardoor die gekke dingen gedaan heb. Ik weet het niet. Normaal verdraag ik die medicatie goed, maar nu niet, blijkbaar. Het is de enige verklaring die ik zie. Ik ga straks naar mijn dokter om me eens te laten controleren. En daarna neem ik een advocaat.”

“Weet u. Ik rij al twintig jaar. Ik heb nog nooit een snelheidsovertreding begaan. Ik heb zelfs nog nooit een parkeerbon gekregen. Ik wil maar zeggen: ik ben normaal geen gek in het verkeer. Ik rij voorzichtig. Nu ja, de rechter zal me wel niet geloven, zeker? Het zal me veel geld kosten allemaal”, vreest de vrouw. “Maar goed, ik leef nog.”

Spoorbeheerder Infrabel liet al weten een klacht te zullen indienen tegen de vrouw. “Dit filmpje is hallucinant”, sprak de woordvoerder.