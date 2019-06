Voor het eerst heel wat matchen van WK vrouwenvoetbal op Sporza: “Zet je voor de tv als Amerikanen spelen”

Vandaag start in Frankrijk het WK vrouwenvoetbal. En uniek: Sporza zendt daar heel wat wedstrijden rechtstreeks van uit. Presentator Karl Vannieuwkerke geeft het startschot met Imke Courtois en Jan Mulder in de voorbeschouwing op de openingsmatch. Minpuntje: onze Red Flames zijn er niet bij.

Van 7 juni tot 7 juli is het weer al voetbal wat de klok slaat bij Sporza met het wereldkampioenschap vrouwenvoetbal. Tijdens de groepsfase tot en met 20 juni is er dagelijks één match live te zien, vanaf de achtste finales op 22 juni komen alle wedstrijden rechtstreeks op tv, meestal op Canvas.

De voorbeschouwing op de openingsmatch neemt Karl Vannieuwkerke in handen. “We hebben met Jan Mulder en Imke Courtois twee gasten met wie we vooraf, tijdens de rust en na de match de wedstrijd bespreken. Imke weet er als ex-Red Flame alles over en ook Jan is heel erg in vrouwenvoetbal geïnteresseerd.”

Enige minpuntje aan het WK is dat de Belgische ploeg, de Red Flames, er niet bij is. Dat zal invloed hebben op de kijkcijfers. “Er zullen minder mensen kijken. Als de Belgen meespelen, lok je ook kijkers die anders niet geïnteresseerd zijn in het vrouwenvoetbal. Nu wordt dat lastiger.”

Imke Courtois schuift vanavond mee aan tafel voor de match tussen Frankrijk en Zuid-Korea. Foto: VRT

“Maar we proberen bij iedereen interesse in het vrouwenvoetbal te wekken. De Amerikanen zijn nu topfavoriet. Ze werden in de zeven keer dat het WK al werd georganiseerd al drie keer wereldkampioen. Dus voor de mensen die graag van het vrouwenvoetbal willen proeven, zijn de matchen van de Amerikanen een aanrader.”

Meer vrouwenvoetbal

Het wereldkampioenschap komt op de buis, maar andere wedstrijden in het vrouwenvoetbal zijn amper te zien op tv. Toch maakt dat de voorbereiding er niet moeilijker op. “Ik volg het sowieso via het internet, waar je wel heel wat wedstrijden kan kijken”, zegt Vannieuwkerke. “Het behoort ook tot mijn interesses. Mijn dochter voetbalt bij de nationale U14. Dan zie je dat er binnenkort een sterke generatie meisjes zal klaarstaan. Dat er dan ook meer vrouwenvoetbal op tv komt? Die kans bestaat wel.”

De finale op zondag 7 juli haalt Vannieuwkerke niet, tot zijn spijt. Dan roept alweer de Tour de France. “Ik doe dan de middagomkadering van de Tour, die in Brussel start, en ’s avonds zit ik alweer klaar voor Vive le vélo. De finale er dan nog bijnemen, zou een beetje te veel van het goede zijn.” Dan neemt Aster Nzeyimana het vrouwenvoetbal van hem over.