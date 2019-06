Onze journaliste test de ‘snowboardbike’ uit: “Schrik om plat op mijn bek te gaan”

Gent - Michael Killian (59) is met zijn snowboardbike in Gent gesignaleerd. De Ierse uitvinder ­reist al jarenlang rond om zijn gekke uitvinding aan de man te brengen. “Voorlopig zonder resultaat. Maar ik blijf dromen.”

De fietskar, de speedpedelec, het hooverboard, de bolderkar. Sinds enkele jaren duiken in Gent allerlei nieuwe voertuigen op. Maar de snowboardbike of 'sidewaysbike' van Michael Killian is toch wel héél opmerkelijk. De Ier vond de snowboardbike twaalf jaar geleden uit als spielerei. “Fietsen zien er al tweehonderd jaar hetzelfde uit”, zegt de gepensioneerde ingenieur. “Ik vond dat het tijd was voor iets nieuws.”

“Fietsers bewegen hun lichaam van links naar rechts om te manoeuvreren. Op mijn fiets doe je het omgekeerde, zoals snowboarders. Zij blijven in evenwicht door naar voren of naar achteren te leunen. Veel leuker, toch?”

De bizarre fiets is gemaakt uit staal en heeft twee sturen. Rijden doe je in amazonezit. Michael Killian zit intussen al aan het tiende prototype. Vorig jaar nog paste hij het frame van de fiets aan.

“Deze versie is zo goed als perfect”, zegt hij. “Toegegeven: efficiënter dan een gewone fiets is het niet, maar mijn fiets is wel veel avontuurlijker. Zeker als je al wat hebt gedronken.” (lacht)

Schattig achteruitkijkspiegeltje

De uitvinder toert elk jaar enkele maanden door Europa in de hoop een afnemer te vinden voor zijn concept. “Tot nu heb ik maar twee fietsen verkocht: in Engeland en in Turijn. Bijzonder weinig en dat steekt. Ik wil binnenkort naar China reizen om mijn fiets daar te commercialiseren. Dat blijft toch de natte droom van elke uitvinder.”

In Gent wordt zijn fiets opvallend goed onthaald. "Je merkt dat Gent een echte fietsstad is", zegt hij. "Mensen staan hier open voor voertuigen met een hoek af. Dat is niet overal zo."

We testen de fiets zelf uit bij de stadshal. Met weinig succes. Het lukt ons niet om recht te blijven: te veel schrik om plat op onze bek te gaan. “Je probeert het te veel als een gewone fiets te besturen”, zegt de Ier lachend. En hop, hij springt er zelf op en maakt moeiteloos kleine draaicirkels, tot jolijt van nieuwsgierige omstanders. Zijn fietshelm met schattig achteruitkijkspiegeltje maakt het af.

Killian rijdt nog tot zaterdag rijdt rond in de binnenstad.Daarna trekt hij naar Amsterdam.

Ook eens met de snowboardbike rijden? Mail naar killianmichael@hotmail.com. Meer info op http://www.sidewaysbike.com/