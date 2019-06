Nieuw VRT-gebouw loopt drie jaar vertraging op

Brussel -

De constructie van het nieuwe gebouw van de VRT aan de Reyerslaan in Brussel loopt vertraging op. Terwijl de openbare omroep er normaal gezien al in 2021 zijn intrek wou nemen, is de verhuizing nu gepland voor 2024. Dat bevestigt VRT-woordvoerder Bob Vermeir, nadat De Tijd erover berichtte.