Belgische vrouw dient klacht in wegens nachtlawaai… van koeien

De politie van het Waalse Hamoir keek begin deze week verrast op toen een inwoonster een klacht kwam indienen wegens nachtlawaai. Niet tegen andere inwoners van het dorp, wel tegen volgens haar te lawaaierige koeien. Dat melden de kranten van Sudpresse. De burgemeester begrijpt er niets van.

Hamoir is een klein dorp langs de Ourthe, onlosmakelijk verbonden met de weiden en koeien die er overal te zien zijn. Maar voor één inwoonster van het dorp, die er nochtans niet nieuw is, is het lawaai dat de dieren ’s nachts maken te veel geworden. Ze stapte naar de politie om hen het zwijgen op te leggen.

Burgemeester Patrick Lecerf zegt bij Sudpresse dat hij er niets van begrijpt. “Ik wil niemand met de vinger wijzen”, zegt hij. “Maar het gaat niet om een nieuwe inwoner en de koeien staan daar al vele jaren. De andere buren klagen er nooit over en de dieren worden goed behandeld. Dit is te gek voor woorden, de mensen worden gek. Ze dienen een klacht in voor twee keer niets. Die vrouw had met de eigenaar kunnen gaan praten en met hem een oplossing zoeken. Maar neen, meteen naar de politie.”

Voor Lecerf is het een primeur. “We hebben hier al klachten gehad voor te luide duiven, dat wel. Of in een naburig dorp over de te vroege kerkklokken.”