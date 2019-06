Matthijs de Ligt gaat eerst pijnlijk in de fout tegen Engeland maar maakt dat later zelf goed

Matthijs de Ligt geldt als één van de grootste beloften maar de 19-jarige verdediger die gegeerd wordt door elke Europese topclub ging in de halve finale van de UEFA Nations League wel in de fout. Maar hij zette dat in de tweede helft zelf recht door de gelijkmaker binnen te buffelen.

Nederland Nederland Engeland Engeland Volg hier LIVE Nederland-Engeland in de UEFA Nations League!

Na een foute controle kwam de Nederlandse verdediger te laat komt bij de pijlsnelle Rashford. Terechte strafschop en Rashford trapte Engeland op voorsprong: 0-1.

Oranje had het moeilijk maar in de 72e minuut buffelde De Ligt op hoekschop zelf de 1-1 staalhard in doel.

GOOAAL | De Ligt zet z'n fout recht en maakt er 1-1 van! 💥



1️⃣-1️⃣ #NEDENG 🇪🇺 pic.twitter.com/9JCvv1Mzsa — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 6 juni 2019

LEES OOK. De prinsen van Oranje: hele voetbalwereld is jaloers op Nederlands centraal verdedigingsduo Van Dijk-De Ligt