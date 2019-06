Van ondeugende kleuter tot duurste Belg: Real Madrid betaalt 100 miljoen euro voor Eden Hazard

Na zeven jaar bij Chelsea gaat Eden Hazard naar Real Madrid, als duurste Belg aller tijden. Maar de club van zijn hart heet Stade Brainois. De tuin van Eden en zijn ouders kwam uit op het veld van de amateurclub uit ’s Gravenbrakel. Daar droomde Eden Hazard er luidop van om de beste voetballer van de wereld te worden. Al van toen hij als kleuter stiekem over het hek klimde.

Met de paplepel? Nee hoor. Het voetbal is Eden met de navelstreng ingegeven. Hij zat al in de buik van zijn mama Carine toen zij nog op het veld stond in de Belgische eerste klasse. Zijn vader Thierry ...