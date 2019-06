De socialiste die wél verkiezingen kan winnen door tegen de schenen te schoppen van het elitaire socialisme van haar voorgangers

Tuurlijk heeft Mette Frederiksen (41) haar klinkende overwinning voor een groot stuk te danken aan haar flinke programma tegen migratie. Maar het enkel daaraan toeschrijven, is haar oneer aandoen. De – naar alle waarschijnlijkheid – jongste premier ooit van Denemarken schopt tegen de schenen van het elitaire socialisme van haar voorgangers. Frederiksen is gescheiden, heeft twee tienerkinderen en een afkeer voor lofts. Voetjes op de grond. Dat kunnen de Denen best smaken.