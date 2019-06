Frankrijk kan niet rekenen op N’Golo Kanté

Wereldkampioen Frankrijk kan in de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Turkije (zaterdag in Konya) en Andorra (dinsdag in Andorra) geen beroep doen op N’Golo Kanté, zo maakte de Franse Voetbalfederatie (FFF) donderdag bekend.

De 28-jarige middenvelder van Chelsea haakt af met een blessure aan de rechterknie. Daar sukkelt hij al een tijdje mee, maar Kanté speelde toch nog de finale van de Europa League tegen Arsenal (4-1). Achteraf bleek hij niet helemaal hersteld te zijn van de blessure en na overleg met de technische staff van Les Bleus werd er in Clairefontaine beslist hem niet in actie te laten komen in de eerstvolgende twee interlands, waardoor zijn seizoen nu helemaal afgelopen is.