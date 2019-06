Socialisten aan zet voor Spaanse regeringsvorming

Ruim een maand na de Spaanse parlementsverkiezingen heeft koning Felipe VI donderdag waarnemend premier en socialist Pedro Sánchez belast met de regeringsvorming.

De koning hield twee dagen van consultaties en donderdagavond was Sánchez de laatste om langs te komen. De keuze voor de socialistische leider is geen verrassing aangezien zijn Socialistische Arbeidspartij (PSOE) de verkiezingen van eind april duidelijk won, al heeft ze geen absolute meerderheid in het parlement. Om aan de nodige stemmen in de volksvertegenwoordiging te komen zal Sánchez wellicht aangewezen zijn op kleinere regionale partijen, zo mogelijk ook op Catalaanse separatisten.

Bij de verkiezing van de premier in het Spaanse parlement heeft een kandidaat in de eerste ronde een absolute meerderheid nodig. In een tweede ronde volstaat een gewone meerderheid. Wanneer die stemmingen zullen plaatsvinden staat nog niet vast, zei parlementsvoorzitter Meritxell Batet donderdag.

Tot nu toe heeft Sánchez, onder meer omwille van de Europese verkiezingen, nog geen echte onderhandelingen gevoerd met de andere partijen. Momenteel is hij enkel zeker van de 123 stemmen van de PSOE-leden in het parlement, dat 350 zetels heeft.