Vermaelen en Chadli wijzen Anderlecht af: terugkeer naar België nog geen optie

Anderlecht wil ervaring binnenhalen. Na Kompany als speler­-manager deed RSCA ook ­Thomas Vermaelen (33) – einde contract bij Barcelona – een driejarig voorstel. Opmerkelijk genoeg was dat als speler­assistent, maar Vermaelen zei neen. Ook de ­entourage van Rode Duivel ­Nacer Chadli (29) wees een vraag van Anderlecht vriendelijk af.

Anderlecht wil talenten zoals Verschaeren, Bor­nauw, Amuzu, Dimata en zelfs Matt Smith (die het wil huren van Man City) omringen door enkele erg ervaren spelers. Daarom pakte paars-wit al uit met Vincent Kompany als speler-manager, maar de Brusselaars mikten nog op andere Rode Duivels.

Het contract van Thomas Ver­maelen bij Barcelona loopt straks af en dus is de verdediger na 30 juni gratis op te pikken in Spanje. Aangezien de linkspoot ook bij Ajax, Arsenal en AS Roma voetbalde, kon hij een enorme meerwaarde zijn voor RSCA.

Olympiakos?

Anderlecht probeerde Vermaelen dan ook te verleiden met een driejarig contract en een riant salaris, – net als Kompany. Meer nog, paars-wit had net als voor zijn collega­Rode Duivel een dubbelrol in gedachten. Vermaelen zou in eerste plaats in het hart van de defensie voetballen, maar met zijn ervaring zou hij als speler-assistent ook inspraak krijgen in de technische staf. Hij zou zo dus Kompany en Simon Davies, de officiële T1, bijstaan.

Zover komt het echter niet. Vermaelen, die dit seizoen acht keer in de basis stond bij Barça, ziet voorlopig geen heil in een terugkeer naar België en mikt op een transfer naar het buitenland. Momenteel heeft hij een aanbod van de Griekse vicekampioen Olympiakos op zak en er is zelfs al sprake van medische tests. Maar aangezien hij getrouwd is met een Engelse, spreekt ook de Premier League hem aan, al is zelfs een lucratieve overgang naar China of het Midden-Oosten nog een optie. “Hij stond op onze lijst, maar ergens is het logisch dat een speler als Vermaelen nog andere opties overweegt”, aldus een Anderlecht­bestuurder.

Chadli op dood spoor

Toch tempert dat de streefdoelen van Anderlecht niet, want ook Nacer Chadli – een andere Rode Duivel – interesseert RSCA. De flankaanvaller zit op een dood spoor bij Monaco, waar hij vaak op de bank zit, en zijn entourage kreeg de vraag of Chadli openstaat voor een overgang of een verhuur naar Anderlecht. Hij ligt echter nog tot 2021 vast bij de Monegasken en heeft grotere ambities. Ook hier ving paars-wit dus bot, maar het mag duidelijk zijn dat het hoog mikt door de komst van Vincent Kom­pany.