Opvallend: Eden Hazard duurder dan dunne en dikke Ronaldo samen

De duurste speler ter wereld is Eden Hazard niet – die eer is nog altijd weggelegd voor Neymar en zijn 222 miljoen euro. Maar onze landgenoot wordt wel de duurste speler ooit van Real Madrid, een team dat sinds de jaren 50 van transfer­records zijn handelsmerk heeft gemaakt.

LEES OOK. Hoeveel Ronaldo zit er in Hazard?

De transfersom die Chelsea en Real Madrid gisteren overeenkwamen, bedraagt 100 miljoen euro. Maar dat kan door premies nog aandikken tot naar verluidt 140 miljoen. Dat maakt Hazard duurder dan de Portugees Cristiano Ronaldo (94 miljoen euro in 2009) en de Braziliaan Ronaldo (45 miljoen euro in 2002) samen.

Hazard wordt ook met voorsprong de duurste Belgische speler.

Hij snoept het record af van Romelu Lukaku (85 miljoen euro van Everton naar Man U in 2017), die op zijn beurt Kevin De Bruyne (74 miljoen euro van Wolfsburg naar Man City in 2015) had onttroond.

1. Eden Hazard (Chelsea, 2019)

100 tot 140 miljoen euro

2. Gareth Bale (Tottenham, 2013)

101 miljoen euro

3. Cristiano Ronaldo (Man United, 2009)

94 miljoen euro

4. Zinédine Zidane (Juventus, 2001)

77,5 miljoen euro

5. James Rodríguez (Monaco, 2014)

75 miljoen euro