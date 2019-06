Ronald Vargas op weg naar KV Oostende

KV Oostende wil nog een grote naam binnenhalen. Na Renato Neto van AA Gent en Ari Skulason van Lokeren mikt de club nu ook op Ronald Vargas (32).

De gewezen spelmaker van Anderlecht en Club Brugge was vorig seizoen goed voor 7 goals in 24 matchen bij het Australische Newcastle Jets, maar is daar einde contract. Vargas – die getrouwd is met een West-Vlaamse – wil zijn carrière nu afsluiten in België en is bereid om dat te doen aan de Oostendse voorwaarden. De Venezolaan is na zijn passages bij het Turkse Balikesirspor en AEK Athene ook een pak minder blessuregevoelig, maar de Oostendse coach Kare Ingebrigtsen moet wel nog zijn fiat geven voor de transfer. Drie jaar geleden bood KVO Vargas al eens een driejarig contract aan en toen ging de deal finaal niet door.

Nog bij KVO is ook spits Igor Vetokele (27) voorgesteld. Die is transfervrij sinds zijn contract afliep bij het Engelse Charlton, maar de vraag is wat zijn looneisen zijn. Vetokele is wel een jeugdspeler van KVO.