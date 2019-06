75 jaar geleden bestormden de geallieerden het strand van Normandië om vanaf daar West-Europa van het nazi-juk te bevrijden. Het brein van ingenieur Hugo Van Kuyck (°Antwerpen, 1902 - † Antwerpen, 1975) was een onmisbare schakel in het plan. Toch kent bijna niemand in ons land zijn verhaal.