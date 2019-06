Shakira voor de rechter wegens fiscaal gesjoemel

Donderdag was er een hoop pers aanwezig aan de Spaanse rechtbank van Esplugues de Llobregat. De Colombiaanse zangeres Shakira moest er voor de onderzoeksrechter verschijnen. Ze wordt ervan verdacht tussen 2012 en 2014 zo’n 14,5 miljoen euro aan belastingen te hebben ontdoken. Officieel woonden Shakira en haar vriend, de Spaanse voetballer Gerard Picqué, toen op de Bahamas, maar dat wordt door het Spaanse gerecht betwist. De discussie draait erom hoe vaak Shakira in die periode in Spanje verbleef. De Spaanse fiscus beschouwt iedereen die jaarlijks minstens zes jaar in het land verblijft, als belastingplichtige. Volgens haar advocaten verbleef Shakira minder lang in Spanje. In 2015 koos de zangeres overigens wel voor Spanje als haar officiële – en dus ook fiscale – residentie.(sgg)