Een van de eerste rekenmachines gaat onder de hamer

Er is maar weet van twee exemplaren van de arithmometer in België. Wereldwijd werden er 5.500 geproduceerd. Foto: Belgaimage, © World History Archive

Bij het Brusselse veilinghuis Arenberg Auctions gaat een rekenmachine van meer dan 130 jaar oud onder de hamer. Het volledig mechanische toestel is een zogenaamde arithmometer, waarvan er wereldwijd maar 5.500 geproduceerd werden, meldt het veilinghuis.

In België is volgens Arenberg Auctions slechts één ander exemplaar bekend, in een collectie van de Franstalige Brusselse universiteit ULB. De geschatte waarde van het toestel ligt tussen 1.000 en 1.500 euro. Het gaat met meer dan 1.200 andere items onder de hamer op de veiling op 14 en 15 juni.

Het toestel komt uit de collectie van een privéverzamelaar en dook onlangs op. De rekenmachine uit 1886 is 60 centimeter lang, 18 centimeter hoog en 6 centimeter breed. “Dit is de eerste succesvolle mechanische rekenmachine die kon optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en zelfs delen. Het originele ontwerp dateert al uit 1821, maar uitvinder Charles Xavier Thomas de Colmar spendeerde maar liefst dertig jaar om het ontwerp te perfectioneren”, zegt Henri Godts van Arenberg Auctions. Het apparaat kan via een systeem van hendels, cilinders en tandwielen berekeningen maken tot zestien cijfers.

Een van de duurste items van de veiling is een bijna 400 jaar oude atlas van de Zuid-Nederlandse cartograaf Petrus Kaerius met binnenin een “Leo Belgicus”-kaart van de zeventien Provinciën van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden. Zo’n kaart beeldt de Nederlanden af in de vorm van een leeuw. De atlas zou 25.000 tot 30.000 euro waard zijn. Ook twee atlassen van Ortelius uit de 16e eeuw, met hogere cataloguswaarde, worden verkocht aan de hoogste bieder.

Alles is te bezichtigen van 7 tot 13 juni.