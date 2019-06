Venezolanen moeten voortaan humanitair visum hebben om Peru binnen te mogen

Peru gaat visa opleggen aan Venezolaanse staatsburgers. De reden is de crisis waardoor miljoenen mensen het land verlaten, maakte het ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag bekend.

Volgens de Verenigde Naties migreerden meer dan 3 miljoen Venezolanen sinds 2015 naar een ander land als gevolg van de economische en politieke crisis in hun land. Peru verwelkomde er sinds januari 2017 ongeveer 800.000.

Vanaf 15 juni zullen de Venezolanen die naar Peru willen reizen een humanitair visum moeten voorleggen. Het ministerie laat in een mededeling weten dat het zo tot een “overzichtelijke, geregelde en veilige” migratie wil komen.

Met de maatregel worden de voorwaarden voor de Venezolanen om Peru binnen te mogen nog verscherpt. Sinds 1 november 2018 moeten ze ook een paspoort hebben, want zeer moeilijk is om te verkrijgen in Venezuela door de hoge kosten en de ingewikkelde bureaucratie.